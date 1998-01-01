В каких регионах России врачам хорошо платят

, 9:47 Видео 47

Статистику предоставил Росстат.

Фото: Globallookpress.com

Самую высокую зарплату в России получают врачи, работающие на Чукотке. Их ежемесячное вознаграждение составляет более 180 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные Росстата.

Примерно столько же зарабатывают медики в Ямало-Ненецком автономном округе. На третьем месте Ненецкий автономный округ — 158 тысяч. На четвертом — Магаданская область с вознаграждением в размере 143 тысяч. На пятом — Москва — 138,6 тысячи.

При этом меньше всех получают врачи в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — около 43 тысяч в месяц.

Отмечается, что пресс-служба Минздрава подтвердила эти данные.

Ранее Пятый канал сообщал о самых высокооплачиваемых вакансиях начала 2019 года. 

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

10:30
Видео: Педагог променяла работу в Мурманске на должность сельской учительницы
10:24
Видео: Погода в России продолжает удивлять
10:17
Задержаны трое мужчин, ударивших ножом полицейского в Москве
10:10
Видео столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения в Москве
10:01
Петербургский суд начнет рассмотрение заявления Аршавина о разводе
9:47
В каких регионах России врачам хорошо платят
9:40
Буланова прокомментировала информацию о судебном иске против Радимова
9:32
Роструд напомнил о «короткой» рабочей неделе в марте
9:22
Плавучий космодром собираются построить на Украине
9:06
Технический сбой произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы
9:00
«Больной человек»: Игорь Костолевский рассказал правду о своем сыне
8:47
«Он не общается с сыном 15 лет»: Актриса Будина рассказала о своем экс-супруге
8:36
Бортпроводник рейса Махачкала — Сургут уронил на пол младенца
8:28
«Грязь!» Нурмагомедов раскритиковал спектакль с откровенной сценой в Махачкале
8:21
Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Дональдом Трампом
8:09
Россия может покинуть Совет Европы
7:57
«Умереть большее счастье»: Священник РПЦ призвал женщин не раздеваться перед врачами — видео
7:50
Почему «Газпром» покидают два ключевых топ-менеджера
7:43
Певица Ариана Гранде стала самой популярной женщиной в Instagram
7:37
Видео: Более 70 автомобилей столкнулись в Канаде из-за непогоды

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама