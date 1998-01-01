В каких регионах России врачам хорошо платят

Самую высокую зарплату в России получают врачи, работающие на Чукотке. Их ежемесячное вознаграждение составляет более 180 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные Росстата.

Примерно столько же зарабатывают медики в Ямало-Ненецком автономном округе. На третьем месте Ненецкий автономный округ — 158 тысяч. На четвертом — Магаданская область с вознаграждением в размере 143 тысяч. На пятом — Москва — 138,6 тысячи.

При этом меньше всех получают врачи в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — около 43 тысяч в месяц.

Отмечается, что пресс-служба Минздрава подтвердила эти данные.

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