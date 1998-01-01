Видео: Украина меняет правила отбора для претендентов на Евровидение

Кто будет представлять Украину на Евровидении — до сих неясно. После того, как певица Maruv отказалась выступать из-за обвинений в гастролях по России, конкурсная комиссия снова начала отбор. А вице-премьер Незалежной Вячеслав Кириленко предложил добавить пункт о недопуске тех артистов, которые хоть как-то связаны с «государством-агрессором».

Что интересно, инициативу сочли неразумной даже сторонники украинского президента. Депутат Рады от «Блока Порошенко» Алексей Гончаренко посоветовал вице-премьеру самому выступить на Евровидении в Тель-Авиве.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как «национальную гордость» Украины — певицу Джамалу — обвинили в непатриотизме из-за выступлений на территории РФ.