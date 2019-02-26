Петербургский суд начнет рассмотрение заявления Аршавина о разводе

Первое заседание по делу о разводе бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина с журналисткой Алисой Казьминой пройдет в Мировом суде Петербурга 26 февраля.

Как стало известно Пятому каналу, заявление о разводе Аршавин подал еще в начале февраля.

По информации РИА Новости, слушание начнется в 16:00 по московскому времени и продлится примерно два часа.

Пятый канал будет следить за развитием событий.

Ранее Пятый канал сообщал, что футболист женился на журналистке в сентябре 2016 года. В феврале 2017 году у супругов родилась дочь. Также Андрей Аршавин воспитывает троих детей от гражданского брака с телеведущей Юлией Барановской. Сторона защиты Алисы Аршавиной утверждает, что спортсмен забрал у нее автомобиль и требует один миллион евро. Кроме того, он якобы угрожает жене тюрьмой, если та не вернет ему деньги. Женщина уже обратилась с заявлением в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.