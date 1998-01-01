Водитель, подрезавший рейсовый автобус в Москве, получил 86 штрафов за полгода

, 10:36 275

Мужчина за рулем Mercedes спровоцировал ДТП на юге столицы.

Фото: 11.мвд.рф

Водитель Mercedes, который спровоцировал ДТП с участием рейсового автобуса на юге Москвы, получил 86 штрафов за нарушение ПДД с августа 2018-го. Об этом сообщает Twitter столичного Центра организации дорожного движения.

В другом сообщении ЦОДД также раскрываются подробности ДТП, произошедшего на Каширском шоссе.

— Водитель машины совершил резкий маневр и столкнулся с автобусом, из-за чего последний отбросило в мачту городского освещения, — указано в публикации.

В результате ДТП пострадали трое человек. Пятый канал опубликовал уникальные кадры происшествия на Каширском шоссе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как водитель Mercedes подрезал автобус после чего, тот влетел в мачту городского освещения.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

12:05
Opel возвращается на российский рынок
12:02
«Зловонные стенгазеты!» Толкалина в шоке от «приписанного» ей нового романа
11:55
Видео: Во Вьетнаме завершаются приготовления к саммиту КНДР — США
11:47
Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре
11:40
«Куда хочу, туда и езжу!»: Рудковская дерзко ответила на вопросы ненавистников
11:34
Ульяна Лопаткина и Диана Вишнева в необычной премьере на сцене БДТ — видео
11:28
Новорожденный малыш найден в мусорке на юго-западе Москвы
11:18
В реанимации умер пострадавший в ДТП с участием рейсового автобуса в Москве
11:11
Видео: Участники зимней Гонки героев «растопили лед» под Петербургом
11:05
«Победа» оплатит лечение девочке, которую уронил бортпроводник
11:03
Рынска заявила о подозрении в насильственной смерти Малашенко
10:50
Видео: Пожар вспыхнул в крупном торговом центре в Баку
10:42
Снежная «лавина» обрушилась на жителя Казани — видео
10:36
Водитель, подрезавший рейсовый автобус в Москве, получил 86 штрафов за полгода
10:30
Видео: Педагог променяла работу в Мурманске на должность сельской учительницы
10:24
Видео: Погода в России продолжает удивлять
10:17
Задержаны трое мужчин, ударивших ножом полицейского в Москве
10:10
Видео столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения в Москве
10:01
Петербургский суд начнет рассмотрение заявления Аршавина о разводе
9:47
В каких регионах России врачам хорошо платят

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

В реанимации умер пострадавший в ДТП с участием рейсового автобуса в Москве

сегодня

Видео столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения в Москве

25 февраля

Первые кадры с места аварии с участием пассажирского автобуса в Москве

25 февраля

Рейсовый автобус с людьми врезался в мачту городского освещения в Москве

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама