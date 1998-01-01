Водитель, подрезавший рейсовый автобус в Москве, получил 86 штрафов за полгода

Водитель Mercedes, который спровоцировал ДТП с участием рейсового автобуса на юге Москвы, получил 86 штрафов за нарушение ПДД с августа 2018-го. Об этом сообщает Twitter столичного Центра организации дорожного движения.

Водитель мерседеса — виновник ДТП с автобусом — часто нарушает ПДД. У него с августа 2018 года 86 штрафов. — ЦОДД (@gucodd) 26 февраля 2019 г.

В другом сообщении ЦОДД также раскрываются подробности ДТП, произошедшего на Каширском шоссе.

— Водитель машины совершил резкий маневр и столкнулся с автобусом, из-за чего последний отбросило в мачту городского освещения, — указано в публикации.

В результате ДТП пострадали трое человек. Пятый канал опубликовал уникальные кадры происшествия на Каширском шоссе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как водитель Mercedes подрезал автобус после чего, тот влетел в мачту городского освещения.