Видео столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения в Москве

В распоряжении Пятого канала оказалось видео дорожного инцидента, который привел к серьезной аварии с участием пассажирского автобуса поздно вечером в понедельник, 25 февраля.

На кадрах с камер видеонаблюдения, расположенных возле дома 50 корпус 1 по проспекту Андропова, видно, как водитель на Mercedes, двигаясь по левому ряду резко поворачивает в право, тем самым подрезает пассажирский автобус, который после этого врезается в столб.

Известно, что один из пострадавших в ДТП мужчин скончался в реанимации. Ранее сообщалось, что погибших нет. Госпитализированы были с места аварии четыре человека.