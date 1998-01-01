Видео столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения в Москве

, 10:10 Эксклюзивное видео 53

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как общественный транспорт подрезал водитель на Mercedes, имеющий большое количество нарушений ПДД.

Фото, видео: Пятый канал, Twitter @mvd_official

В распоряжении Пятого канала оказалось видео дорожного инцидента, который привел к серьезной аварии с участием пассажирского автобуса поздно вечером в понедельник, 25 февраля.

На кадрах с камер видеонаблюдения, расположенных возле дома 50 корпус 1 по проспекту Андропова, видно, как водитель на Mercedes, двигаясь по левому ряду резко поворачивает в право, тем самым подрезает пассажирский автобус, который после этого врезается в столб.

Известно, что один из пострадавших в ДТП мужчин скончался в реанимации. Ранее сообщалось, что погибших нет. Госпитализированы были с места аварии четыре человека.

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