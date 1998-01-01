«Зловонные стенгазеты!» Толкалина в шоке от «приписанного» ей нового романа

Актриса Любовь Толкалина пришла в ярость от якобы «приписанного» ей романа с ведущим популярной программы «Поедем, поедим!» на НТВ Джоном Уорреном.

По информации СМИ, 41-летняя Толкалина и 50-летний Уоррен утроили себе отличный отдых в поселке Эстосадок под Сочи в канун Дня всех влюбленных.

instagram.com @tolkalinaliuba

Однако артистка решила опровергнуть эти «слухи» публикацией в Instagram.

— Фоторассказ об очередном горьком факте промаха из жизни изготовителей зловонных стенгазет! Опять мимо, господа… Опять мимо… — написала Любовь Толкалина.

Телеведущий, в свою очередь, пока никак не отреагировал на популярную о нем с Толкалиной новость.

Ранее Пятый канал сообщал, что, по признанию, Джона Уоррена, он и актриса давно дружат.