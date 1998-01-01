Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летием

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летием, отметив его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Помимо этого, главы государств обсудили подготовку к двустороннему саммиту, который состоится в апреле в Москве.

— Обсуждена подготовка к проведению в Москве в апреле сего года восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией, — говорится в сообщении.

Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халук Дурсун заявлял, что турецкая сторона рассчитывает, что президенты России и Турции дадут старт перекрестному Году культуры и туризма между двумя странами 8 апреля в Большом театре.

Путин и Эрдоган в последний раз встречались 14 февраля в Сочи, где проходил трехсторонний саммит по Сирии.

Ранее Пятый канал рассказывал о реакции на западе после вышеуказанной встречи глав государств.