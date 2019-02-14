«США теряют союзников»: Реакция запада на саммит России, Турции и Ирана в Сочи

США теряет союзников — заинтересовать их почти нечем. Таков общий тон реакции западных СМИ на переговоры по Сирии между Владимиром Путиным и президентами Турции и Ирана, которые 14 февраля прошли в Сочи.

Американский телеканал NВС констатирует: на Анкару, как на надежного партнера в противостоянии Тегерану, Вашингтону рассчитывать уже нельзя — она выбрала более независимый курс и дружбу с Россией.

В свою очередь, канал Euronews утверждает: Путин, Эрдоган и Рухани встретились в пику спонсируемой Штатами конференции по Ирану в Варшаве.

Причем виноват в этом сам Вашингтон, говорит France 24. Воинственная риторика Дональда Трампа отпугивает уже даже традиционных союзников — страны ЕС. Поэтому в Польшу отправились европейские политики далеко не первой величины. Повестка сочинских переговоров стала куда более интересной.

Ранее Пятый канал сообщал об итогах трехстороннего саммита.