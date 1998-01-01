Георгий Данелия вышел из искусственной комы

, 13:58 Эксклюзивное интервью 131

Кинорежиссер находится в сознании.

Фото, видео: Globallookpress.com

Врачи вывели из искусственной комы кинорежиссера Георгия Данелию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его внучку Маргариту.

По ее словам, сейчас 88-летний Данелия находится в сознании. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Эту же информацию в беседе с Пятым каналом подтвердила супруга кинорежиссера Галина Юркова-Данелия.

— Врачи стараются вывести его, — сказала она, добавив, что делать какие-либо прогнозы по поводу здоровья ее мужа пока рано.

Ранее Пятый канал сообщал, что Георгий Данелия проходит лечение в одной из московских клиник из-за проблем с легкими. Он пожаловался врачам на тяжелую одышку, после чего медики приняли решение о госпитализации. Около двух суток Данелия вынужденно находился в искусственной коме.

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