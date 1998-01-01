Первое фото с места авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево

Пассажирский самолет Gulfstream, совершавший рейс из столицы Азербайджана в Москву при рулении совершил выезд за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево во вторник, 26 февраля.

Пятый канал

Как стало известно Пятому каналу, на борту находились трое пассажиров - граждане России, Беларуссии и Азербайджана. В настоящее время выясняются все обстоятельства авиапроисшествия. Во время авиаинцидент у бизнес-джета сломалось шасси.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как пассажирский самолет вынесло за пределы ВПП в Воронеже.