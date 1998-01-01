Герман Греф: «Мы теряли миллиарды рублей из-за искусственного интеллекта»

Глава Сбербанка Герман Греф признался, что его компания теряла огромные суммы из-за ошибок в работе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он рассказал во вторник, 26 февраля, во время «Урока цифры» для столичных школьников.

Как отметил Греф, во многом это связанно с тем, что на нынешнем этапе ученым пока не удалось научить искусственный интеллект оценивать правильность принимаемых ею решений.

— Искусственный интеллект принимает решение, как правило, в больших системах. И маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом, — рассказал глава Сбербанка, отметив, что стоимость таких ошибок составляет «миллиарды рублей».

В Сбербанке отметили, что речь идет о прибыли, которую без ошибки ИИ можно было бы получить, а не о прямых убытках. При этом в кредитной организации не оставляют такие ситуации без внимания, верифицируя и исправляя каждую такую ошибку.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин наградил Германа Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством».