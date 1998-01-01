Был жив: «Орел-Сельхозавиа» о смерти девятилетнего тяжелобольного пассажира

, 21:01 Интервью 24

Самолету компании пришлось экстренно сесть при перевозке пациентов из-за нехватки топлива. По некоторым данным, во время транспортировки скончался тяжелобольной мальчик, летевший с мамой.

Фото, видео: Globallookpress.com

Представители авиакомпании, самолет которой был вынужден совершить экстренную посадку при перевозке тяжелобольных в Бурятии, прокомментировали информацию о смерти одного из пациентов. Девятилетний мальчик, летевший в сопровождении мамы, скончался во время транспортировки.

Как отметила представитель «Орел-Сельхозавиа», незапланированную посадку в Хоринске экипажу судна пришлось совершать из-за системного сообщения о критически низком запасе топлива. При этом сработал только один из датчиков — тревожная сигнализация. Показания визуальных систем контроля оставались в норме.

— В Хоринске нас встретили сотрудники ФСБ и сотрудники Восточно-Сибирского Центра материально-технического обеспечения, — рассказывают в компании.

Проверка топливных баков в присутствии контролирующих структур показала, что запас горючего в действительности в несколько раз превышает критическую отметку и его хватит для того, чтобы добраться до пункта назначения — самолет направлялся в Улан-Уде, до которого оставалось порядка 230 километров.

Однако медики приняли решение довезти больных наземным транспортом — на «скорой помощи». В первую очередь забрали именно мальчика с мамой — по словам экипажа и очевидцев, в момент погрузки в машину, ребенок был жив. О дальнейшей судьбе юного пациента в авиакомпании ничего не знают.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что самолет, выполнявший полет рейсом Улан-Удэ — поселок Таксимо — Улан-Удэ с двумя лежачими пациентами на борту был вынужден совершить экстренную посадку.

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