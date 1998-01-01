Еще одна украинская группа отказалась от «Евровидения»

Серебряный призер нациоанльного отбора на «Евровидение» на Украине группа Freedom-jazz Girls Band отказалась представлять страну на европейском песенном конкурсе в 2019 году.
Участники коллектива обратились к поклонникам в Facebook. Музыканты поблагодарили украинцев за оказанную поддержку и сообщили, что не видят свое будущее с Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ).
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25 февраля давления и «кабальных условий» НОТУ не выдержала победительница украинского отбора на «Евровидение» певица Maruv.