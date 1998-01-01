Еще одна украинская группа отказалась от «Евровидения»

Серебряный призер нациоанльного отбора на «Евровидение» на Украине группа Freedom-jazz Girls Band отказалась представлять страну на европейском песенном конкурсе в 2019 году.

Участники коллектива обратились к поклонникам в Facebook. Музыканты поблагодарили украинцев за оказанную поддержку и сообщили, что не видят свое будущее с Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ).

facebook @freedomjazzgirlsband

— Только что мы получили звонок с НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия на Евровидении-2019. Сейчас наш «Cupidon» [конкурсная песня] летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время , — говорится в сообщении.

25 февраля давления и «кабальных условий» НОТУ не выдержала победительница украинского отбора на «Евровидение» певица Maruv.