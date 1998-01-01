Maruv заявила о серьезном давлении со стороны НОТУ и попросила поддержки

, 17:06 Эфирная новость 50

Исполнительница под давлением отказалась от выступлений в России, чтобы участвовать в европейском песенном конкурсе.

Фото, видео: Пятый канал, kp.ru

Певица Maruv, которая победила в украинском отборочном туре «Евровидения», отказалась от гастролей в России. Об этом она заявила в социальных сетях и добавила, что ее вынудили пойти на такой шаг.

По словам артистки, на нее оказывает серьезное давление руководство Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ). Любое не согласованное с Киевом действие на сцене грозит ей огромным штрафом.

— Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки! — написала певица на своей странице в сети.

Facebook @MaruvOfficial

Кроме отказа от гастролей, НОТУ запрещает певице общаться с журналистами без разрешения и импровизировать на сцене и требует передать авторские права на конкурсную песню, которые принадлежат российскому продюсерскому центру.

Ранее Пятый канал рассказывал о близняшках из украинского дуэта Anna Maria, которых призвали отречься от родителей из-за их гражданства.

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