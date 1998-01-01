Глава российского Минэнерго Александр Новак сравнил газотранспортную систему Украины (ГТС) со старыми «Жигулями», отметив изношенность обоих предметов. Заявление прозвучало во время общения Новака с прессой.
Министр отметил, что украинский газпровод — самый дорогостоящий вариант транзита ресурса через Европу. Но даже при такой цене использование ГТС Незалежной ведет к серьезным утечкам газа.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что украинские политики пришли в ужас, осознав последствия возможного разрыва контракта на транзит газа с Россией.