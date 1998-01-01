Новак сравнил украинский газопровод со старыми «Жигулями»

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Параллель министр энергетики провел, основываясь на одинаковой ветхости сравниваемых предметов.

Фото: www.globallookpress.com

Глава российского Минэнерго Александр Новак сравнил газотранспортную систему Украины (ГТС) со старыми «Жигулями», отметив изношенность обоих предметов. Заявление прозвучало во время общения Новака с прессой.

Министр отметил, что украинский газпровод — самый дорогостоящий вариант транзита ресурса через Европу. Но даже при такой цене использование ГТС Незалежной ведет к серьезным утечкам газа.

— Украинская газотранспортная система в достаточно изношенном состоянии, она требует просто огромных вложений, миллиардов евро для того, чтобы ее восстановить и модернизировать до уровня, соответствующего современным технологиям. Какой смысл использовать «Жигули» если у вас есть современный автомобиль, «Лада», например? Должны использоваться наиболее эффективные, конкурентоспособные маршруты, создающие возможность экономить, в первую очередь, потребителю, — прокомментировал Новак во время интервью изданию «Газета.ru».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что украинские политики пришли в ужас, осознав последствия возможного разрыва контракта на транзит газа с Россией.

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