Глава российского Минэнерго Александр Новак сравнил газотранспортную систему Украины (ГТС) со старыми «Жигулями», отметив изношенность обоих предметов. Заявление прозвучало во время общения Новака с прессой.

Министр отметил, что украинский газпровод — самый дорогостоящий вариант транзита ресурса через Европу. Но даже при такой цене использование ГТС Незалежной ведет к серьезным утечкам газа.

— Украинская газотранспортная система в достаточно изношенном состоянии, она требует просто огромных вложений, миллиардов евро для того, чтобы ее восстановить и модернизировать до уровня, соответствующего современным технологиям. Какой смысл использовать «Жигули» если у вас есть современный автомобиль, «Лада», например? Должны использоваться наиболее эффективные, конкурентоспособные маршруты, создающие возможность экономить, в первую очередь, потребителю, — прокомментировал Новак во время интервью изданию «Газета.ru».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что украинские политики пришли в ужас, осознав последствия возможного разрыва контракта на транзит газа с Россией.