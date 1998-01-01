Силовики ликвидировали одного из боевиков в Нальчике

Один из участников экстремистского подполья уничтожен в результате спецоперации в Нальчике утром в среду, 27 февраля. По информации «Интерфакса», еще один человек блокирован в частном доме микрорайона «Александровка».

В рамках контртеррористической операции был оцеплен квартал на северо-западе города. Укрывающиеся здесь боевики отказались сдаться и открыли огонь по сотрудникам силовых структур. В ходе боя был ликвидирован один из злоумышленников. Информация о потерях среди правоохранителей не поступала.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Кабардино-Балкарии ищут членов религиозно-экстремистской группировки и их пособников. Они готовили теракты на территории Северного Кавказа.