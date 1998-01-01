«Оттава» уступила «Вашингтону» с разгромным счетом

Действующие обладатели Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Оттава Сенаторс» со счетом 7:2 в домашнем матче 27 февраля. Форварды столичной команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов заработали по два очка.

Фавориты чемпионата активизировались после двух пропущенных голов и отыгрались всего за десять минут.

Уже во втором периоде они отправили в ворота канадского клуба четыре шайбы подряд.

Третья пятиминутка также началась с безудержной атаки «Вашингтона». Здесь снова отлично проявили себя Овечкин и Кузнецов.

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