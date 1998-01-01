Постпред России при ООН назвал Гуаидо «самозванцем с улицы»

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По словам Василия Небензи, Запад надругался над законом и конституционным правом, признав оппозиционного политика президентом Венесуэлы.

Фото: ТАСС

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 101

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал спикера венесуэльского парламента Хуана Гуайдо «самозванцем» во время выступления в Совбезе.

Для тех, кто отвлекался, я кратко напомню содержание предыдущих серий. В независимой латиноамериканской стране нашелся вдруг самозванец, который на улице сам себя провозгласил президентом страны и сразу же через несколько минут был признан США, — напомнил российский дипломат.

Небензя также раскритиковал европейские и латиноамериканские страны, которые вслед за Вашингтоном заявили о законность власти Гуайдо.

— Я думаю, что те, кто сейчас здесь рассуждает о конституционном процессе и законности власти Гуайдо на основе венесуэльской конституции, понимают, что звучат лицемерно и юридически ничтожно, да и просто смешно, — приводит его слова РИА Новости.

Постпред России при ООН добавил, что подобные заявления — «надругательство над законом и конституционным правом».

Ранее Пятый канал сообщал, что Верховный суд Венесуэлы пригрозил Хуану Гуайдо 30 годами тюрьмы.

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