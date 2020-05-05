В Венесуэле пойманы 13 наемников, которые намеревались осуществить госпереворот
По словам президента Николаса Мадуро, двое задержанных являются гражданами США и могут быть сотрудниками личной охраны Дональда Трампа.
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Фото, видео: Twitter @BanzoDamian, REUTERS
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о поимке 13 наемников, планировавших устроить в стране государственный переворот. По словам лидера Боливарианской республики, террористы предприняли попытку проникнуть в страну на лодках.
«Были пойманы 13 террористов. Мы изъяли материалы, которые они намеревались использовать для осуществления своего плана. Были найдены наркотики, доллары, оружие, спутниковые телефоны, радиоприемники, приборы ночного видения», — цитирует Николаса Мадуро ТАСС.
Лидер Венесуэлы добавил, что в числе задержанных двое мужчин являются гражданами США. По неподтвержденным данным, они могут быть сотрудниками личной охраны Дональда Трампа.
«Один из задержанных в первых показаниях сообщил, что в группе вторжения находились два гражданина США, сотрудники личной охраны президента США Дональда Трампа», — сказал Николас Мадуро.
Беспорядки в Венесуэле начались в январе 2019 года после того, как самопровозглашенный глава государства Хуан Гуайдо заручился поддержкой США и заявил, что не признает законно избранного президента Николаса Мадуро.
Президент Боливарианской республики тогда назвал происходящее попыткой госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хуан Гуайдо снят с поста главы парламента Венесуэлы.
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