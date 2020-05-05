В Венесуэле пойманы 13 наемников, которые намеревались осуществить госпереворот

По словам президента Николаса Мадуро, двое задержанных являются гражданами США и могут быть сотрудниками личной охраны Дональда Трампа.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Twitter @BanzoDamian, REUTERS

Тема:
Переворот в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о поимке 13 наемников, планировавших устроить в стране государственный переворот. По словам лидера Боливарианской республики, террористы предприняли попытку проникнуть в страну на лодках.

«Были пойманы 13 террористов. Мы изъяли материалы, которые они намеревались использовать для осуществления своего плана. Были найдены наркотики, доллары, оружие, спутниковые телефоны, радиоприемники, приборы ночного видения», — цитирует Николаса Мадуро ТАСС.

Twitter @BanzoDamian

Лидер Венесуэлы добавил, что в числе задержанных двое мужчин являются гражданами США. По неподтвержденным данным, они могут быть сотрудниками личной охраны Дональда Трампа.

«Один из задержанных в первых показаниях сообщил, что в группе вторжения находились два гражданина США, сотрудники личной охраны президента США Дональда Трампа», — сказал Николас Мадуро.

Беспорядки в Венесуэле начались в январе 2019 года после того, как самопровозглашенный глава государства Хуан Гуайдо заручился поддержкой США и заявил, что не признает законно избранного президента Николаса Мадуро.

Президент Боливарианской республики тогда назвал происходящее попыткой госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хуан Гуайдо снят с поста главы парламента Венесуэлы.

Тема:
Переворот в Венесуэле
5 янв
Хуан Гуайдо снят с поста главы парламента Венесуэлы
27 июн
Путин отверг причастность России к ситуации в Венесуэле
25 мая
Видео: Сторонники Гуайдо захватили здание посольства Венесуэлы в США
23 мая
Недоблокада: Захарова оценила покупку США нефти у Венесуэлы
5 мая
Гуайдо признал свое поражение от Мадуро и намекнул на интервенцию США
4 мая
США упустили шанс свергнуть Мадуро
2 мая
Лавров заявил о несовместимости позиций России и США по Венесуэле
2 мая
Николас Мадуро рассказал о «великом плане изменений» в Венесуэле — видео
1 мая
Мадуро ответил Помпео на обвинения в бегстве из страны
1 мая
Видео: Попытка госпереворота в Венесуэле закончилась ничем

Читайте также

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:34
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
7:26
Основатель Space X Илон Маск стал отцом в шестой раз
6:58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
6:54
«Жизнь от теста до теста»: Катя Жужа рассказала о проблемах второй беременности
6:36
В Венесуэле пойманы 13 наемников, которые намеревались осуществить госпереворот
6:16
Каким знакам зодиака принесет удачу зеркальная дата — 05.05.2020?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Каким знакам зодиака принесет удачу зеркальная дата — 05.05.2020?
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров на YouTube

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок