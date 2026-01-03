Турция заняла сторону Венесуэлы в конфликте с США

Анкара назвала действия Вашингтона «бандитизмом».
Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert
Турция находится на стороне Венесуэлы в конфликте с США. Об этом заявил главный советник президента Турции Тайипа Эрдогана Джемиль Эртем.
Политик отметил, что Анкара солидарна с народом Венесуэлы и президентом Мадуро, а действия Вашингтона назвал «бандитизмом, который не должен остаться безнаказанным». Соответствующее обращение он разместил на своей странице в соцсети X.
Ранее Белый дом подтвердил причастность США к ударам по Венесуэле, которые начались 3 января. Атаке подверглась столица страны — Каракас.
Конфликт США и Венесуэлы
Обострение отношений между Вашингтоном и Каракасом продолжается не первый год. Трамп обвинял власти Венесуэлы во главе с лидером страны Николасом Мадуро в ноябре 2025 года в том, что доходы от экспорта нефти используются для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.
Позднее американский лидер объявил о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и следующих в Венесуэлу или из нее.
Трамп также заявлял в декабре 2025 года, что Каракас незаконно лишил США прав на энергоресурсы и контроль над венесуэльской нефтью, назвав действия венесуэльских властей противоправными.
