Турция заняла сторону Венесуэлы в конфликте с США

Турция находится на стороне Венесуэлы в конфликте с США. Об этом заявил главный советник президента Турции Тайипа Эрдогана Джемиль Эртем.

Политик отметил, что Анкара солидарна с народом Венесуэлы и президентом Мадуро, а действия Вашингтона назвал «бандитизмом, который не должен остаться безнаказанным». Соответствующее обращение он разместил на своей странице в соцсети X.

Ранее Белый дом подтвердил причастность США к ударам по Венесуэле, которые начались 3 января. Атаке подверглась столица страны — Каракас.

Конфликт США и Венесуэлы

Обострение отношений между Вашингтоном и Каракасом продолжается не первый год. Трамп обвинял власти Венесуэлы во главе с лидером страны Николасом Мадуро в ноябре 2025 года в том, что доходы от экспорта нефти используются для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.

Позднее американский лидер объявил о «полной и всеобъемлющей» морской блокаде нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и следующих в Венесуэлу или из нее.

Трамп также заявлял в декабре 2025 года, что Каракас незаконно лишил США прав на энергоресурсы и контроль над венесуэльской нефтью, назвав действия венесуэльских властей противоправными.

