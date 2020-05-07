Стали известны детали плана покушавшихся на Мадуро диверсантов

В среду появились кадры допроса одного из задержанных. Это гражданин США Люк Александр Денман. По его словам, главной задачей было захватить аэропорт и доставить туда президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а затем перевезти его в Соединенные Штаты. За это наемникам обещали от 50 до 100 тысяч долларов.

МИД России в среду дал оценку высадке наемников в Венесуэле.

«Действия наемников заслуживают безусловного и решительного осуждения. Особенно сейчас, когда все страны — и Венесуэла не исключение — столкнулись с глобальной угрозой пандемии коронавируса, борьба с которой требует объединения усилий всех», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Венесуэльские власти 3 мая сообщили, что в стране пресечена попытка государственного переворота. Мадуро заявил, что среди наемников были сотрудники службы безопасности Дональда Трампа. В Вашингтоне обвинения отвергают.