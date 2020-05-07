Стали известны детали плана покушавшихся на Мадуро диверсантов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что среди наемников были сотрудники службы безопасности Дональда Трампа.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Тема:
Переворот в Венесуэле

В среду появились кадры допроса одного из задержанных. Это гражданин США Люк Александр Денман. По его словам, главной задачей было захватить аэропорт и доставить туда президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а затем перевезти его в Соединенные Штаты. За это наемникам обещали от 50 до 100 тысяч долларов.

МИД России в среду дал оценку высадке наемников в Венесуэле.

«Действия наемников заслуживают безусловного и решительного осуждения. Особенно сейчас, когда все страны — и Венесуэла не исключение — столкнулись с глобальной угрозой пандемии коронавируса, борьба с которой требует объединения усилий всех», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Венесуэльские власти 3 мая сообщили, что в стране пресечена попытка государственного переворота. Мадуро заявил, что среди наемников были сотрудники службы безопасности Дональда Трампа. В Вашингтоне обвинения отвергают.

Тема:
Переворот в Венесуэле
5 мая
В Венесуэле пойманы 13 наемников, которые намеревались осуществить госпереворот
5 янв
Хуан Гуайдо снят с поста главы парламента Венесуэлы
27 июн
Путин отверг причастность России к ситуации в Венесуэле
25 мая
Видео: Сторонники Гуайдо захватили здание посольства Венесуэлы в США
23 мая
Недоблокада: Захарова оценила покупку США нефти у Венесуэлы
5 мая
Гуайдо признал свое поражение от Мадуро и намекнул на интервенцию США
4 мая
США упустили шанс свергнуть Мадуро
2 мая
Лавров заявил о несовместимости позиций России и США по Венесуэле
2 мая
Николас Мадуро рассказал о «великом плане изменений» в Венесуэле — видео
1 мая
Мадуро ответил Помпео на обвинения в бегстве из страны

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.97
1.24 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:09
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
4:54
Стали известны детали плана покушавшихся на Мадуро диверсантов
4:38
«Мы должны найти его»: Басков на женских животах показал, откуда идет голос
4:22
Пражская наступательная операция: стратегическая битва маршала Конева
4:02
Похудевшая на полцентнера певица Адель отметила день рождения в мини-платье
3:48
Австралиец перепутал лотерейные билеты и сорвал джекпот

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок