Хуан Гуайдо снят с поста главы парламента Венесуэлы

Парламент Венесуэлы проголосовал за избрание поддерживающего действующие власти страны депутата Луиса Парра председателем Национальной ассамблеи вместо оппозиционера Хуана Гуайдо. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на венесуэльские СМИ, Парра уже принял присягу. Срок его полномочий, в соответствии с законом, составит два года — то есть до конца 2021.

The moment Juan Guaidó tries to jump a fence to get inside the parliament as the PSUV’s ‘opposition’ candidate Luis Parra is illegally sworn in as president of the National Assembly pic.twitter.com/4p6lgO3qBf