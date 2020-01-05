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Хуан Гуайдо снят с поста главы парламента Венесуэлы

, 23:39 | Светлана Александрова Видео 59

Депутаты Национальной ассамблеи проголосовали за избрание на его место Луиса Парра. Он уже принял присягу.

Фото: Facebook / jamnewscaucasus

Тема:
Переворот в Венесуэле 155

Парламент Венесуэлы проголосовал за избрание поддерживающего действующие власти страны депутата Луиса Парра председателем Национальной ассамблеи вместо оппозиционера Хуана Гуайдо. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на венесуэльские СМИ, Парра уже принял присягу. Срок его полномочий, в соответствии с законом, составит два года — то есть до конца 2021.

Хуан Гуайдо в своем аккаунте в Twitter сообщил, что в момент выборов нового спикера силовые структуры блокировали доступ в здание парламента некоторым депутатам. В сети появилось видео, на котором оппозиционер пытается перелезть через забор.

О беспорядках, которые начались в Венесуэле в начале 2019 года — после того, как самопровозглашенный глава государства Хуан Гуайдо заручился поддержкой США и заявил, что не признает законно избранного президента Николаса Мадуро, 5-tv.ru подробно рассказывал ранее.

Тема:
Переворот в Венесуэле 155
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