Политолог об устроенных США госпереворотах в мире: «Американская традиция»

Экс-советник бывшего президента Штатов Дональда Трампа открыто заявил, что помогал планировать перевороты в других странах. Эксперт Армен Гаспарян на это лишь заметил — мог бы не сообщать очевидное.

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон при президенте Дональде Трампе помогал планировать государственные перевороты в других странах. Об этом он открыто сообщил в эфире CNN в ходе обсуждения свидетельских показаний о бунте в Капитолии.

«Как человек, который помогал планировать государственные перевороты — не здесь, а, знаете ли, в других местах — это требует много работы», — сказал он.

Болтон согласился с мнением, что для попытки выполнить такую задачу много ума не нужно, после чего осудил бывшего босса за соответствующие поручения. Именно Трамп, полагает его экс-подчиненный, спровоцировал беспорядки, протесты и, как итог, захват Капитолия. Относительно переворотов Болтон, как говорится, «толсто» намекнул, что США пытались сместить с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро и официально признали главой страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по этому поводу высказался: осталось дождаться признания в «майданном» перевороте на Украине в 2014 году, что также ни для кого не является секретом.

Политолог Армен Гаспарян счел смехотворными заявления Болтона, так как вмешательство Штатов в политику других государств — давно никого не удивляющее явление. По словам эксперта, этого можно было вовсе не говорить, все настолько же очевидно, как тот факт, что сегодня 13 июля.

«На протяжении многих десятилетий за почти всеми государственными переворотами в мире стояли США в той или иной степени. Это могли быть разные проекты. Могло заниматься этим ЦРУ, например, могли заниматься этим через Soft Power (с английского „мягкая сила“ как метод влияния. — Прим. ред.), но результат-то все равно один и тот же», — заявил Гаспарян.

Как подчеркнул политолог, за всеми без исключения подобными «приключениями» всегда стояли американцы. Предполагать, что при Трампе налаженная система дала сбой, было бы нелепо. В качестве примера специалист привел ситуацию с так называемым антиолигархическим переворотом в Молдавии. Беспорядками тогда «дирижировал» Дерек Хоган — посол США в Кишиневе, а американским лидером работал Трамп.

Может ли заявление Болтона о госпереворотах скомпрометировать демократов?

Нынешнее соперничество сторонника республиканцев Трампа с демократом на посту президента Джо Байденом никак не меняет сложившиеся в Белом доме порядки. И даже если противники действующего главы попытаются скомпрометировать его якобы внезапными шокирующими свидетельствами тайных заговоров, у них ничего не получится. Просто потому что весь мир знает, кто возомнил себя кукловодом вселенского масштаба.

«Что демократы, что республиканцы — все этим занимаются, это американская традиция. Здесь бессмысленно говорить, что это именно мина под демократов. А что касается мины, то Байден сам под себя положил такую мину антироссийскими санкциями, что все остальное там даже рядом не стоит. Одного этого будет достаточно для проигрыша в выборах в конгресс в ноябре», — добавил Гаспарян.

Предсказать сейчас итоги выборов, отметил эксперт, крайне сложно в связи с царящей на политической арене нестабильностью. В нынешние времена, сказал он, Байдену непросто будет удержаться на посту хотя бы месяц, а новый (или старый, как мечтает действующий лидер) президент в Америке появится только в 2024 году. Положение США крайне шаткое, экономика не выдерживает решений главы, и народ все чаще требует его свержения.

«Вернуть докризисные времена — запрос только один. Цены в Америке шагнули чересчур высоко, никто этого не ожидал, поэтому запрос для власти вполне себе очевидно сформулирован — вернуть докризисные цены. Как это сделать? А я не знаю, это вам надо в черепную коробку Байдена залезать, если там вообще что-нибудь есть, и смотреть, какие там могут быть варианты», — заключил политолог.

К ходу спецоперации РФ по защите Донбасса, которая продолжается с 24 февраля, США приложили руку не только санкциями. Штаты открыто финансируют армию Киева, вместе с партнерами из НАТО накачивают страну оружием. Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем американцы раздувают конфликт на Украине.