38-летний певец Доминик Джокер (настоящее имя — Александр Бреславский) женился на своей давней подруге Екатерине Кокориной, звезде шоу «Голос» из команды Басты. Звезды расписались в одном из столичных ЗАГСов еще две недели назад, а 26 февраля отметили это событие в элитном ресторане.

На фотографиях с торжества заметили композитора Игоря Крутого, певицу Зару, модельера Игоря Гуляева, телеведущую Ольгу Бузову и других знаменитостей. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Молодожены познакомились еще в 2013 году, на съемках шоу «Битва хоров». Тогда Катя Кокорина была одной из участниц, а Доминик Джокер — звездным наставником. За этим последовал бурный роман, который прошел проверку временем. В конце прошлого года выпускник «Фабрики звезд» сделал предложение своей возлюбленной в домашней обстановке.

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