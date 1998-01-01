Эксперт: Украине лучше отказаться от участия в «Евровидении» в этом году

Киеву лучше не посылать своего кандидата для участия в песенном конкурсе «Евровидение» в мае в Израиль. Так музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов прокомментировал Пятому каналу уже третий отказ украинских исполнителей представлять Незалежную на международном творческом уровне.

— Очень жаль, что в этом году не поедет Maruv, потому что песня у нее хорошая, могла бы достойно представить страну. Специально для нее был придуман кабальный контракт. Это немного испугало украинских музыкантов. Если туда не едет Maruv, то другие, кто поедет, должны также исполнять этот контракт. На самом деле это какой-то крепостной контракт, невыполнимый, по сути дела. Музыканты испугались, проявили солидарность, — считает эксперт.

По мнению Полупанова, в конечном итоге Киев наверняка найдет «каких-нибудь музыкантов, которые будут выполнять любую волю, им помогут деньгами, потому что много людей нуждающихся, и их осуждать будет неправильно».

— Украина — поющая держава, много талантливых ребят, и вообще она в тренде находится, много украинских авторов зарабатывают, пишут для наших артистов песни, — отметил он, приведя в пример хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», текст которой был написан именно украинским автором, а также популярность в России певицы Светланы Лободы.

— Сложно предугадать, что произойдет на Украине в следующую минуту, потому что-то, что происходит в Незалежной, сложно поддается какой-то логике, осмыслению. Сначала организаторы сказали, что конкурс излишне политизирован, но сами себя при этом загнали в этот капкан. Сам конкурс неполитизирован — политизировали его внутри Украины, — считает музыкальный эксперт.

Полупанов добавил, что «времени остается очень мало — подготовить номер, снять видеоклип, отработать хореографию — до 16 марта все кандидаты должны быть объявлены».

— Молодцы музыканты, которые поддержали Maruv и не поехали. Отчасти сыграл страх — то, что придется выполнять кабальный договор. Лучшим выходом было бы отказаться от участия в этом году, — резюмировал Полупанов.

Как сообщал Пятый канал, популярная украинская группа Kazka, занявшая третье место в национальном отборе на «Евровидение — 2019», отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) вслед за еще двумя финалистами.

В национальном отборе изначально победила певица Maruv. Вопросы от организаторов возникли из-за планируемых гастролей участницы конкурса в России. После длительных переговоров, готовая в целом от них отказаться, Maruv все же отказалась подписывать контракт с НОТУ, заявив, что она «не бита на политической арене» и не будет в Европе играть в эти игры. Следом за ней отказались и, занявшие второе место, Freedom-jazz Girls Band. После чего НОТУ решила обратиться к обладателю третьего места группе Kazka.