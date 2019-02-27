Кто же поедет? Kazka тоже отказалась выступать на «Евровидении — 2019»

, 12:15 413

Группа стала уже третьим участником, который не подписал контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

Фото: Instagram @kazka.band

Популярная украинская группа Kazka, занявшая третье место в национальном отборе на «Евровидение — 2019», отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) вслед за еще двумя финалистами.

— Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НСТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение, — написал коллектив в своем обращении к поклонникам на странице в Instagram.

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Музыканты подчеркнули, что готовы еще раз попробовать свои силы в следующем году. В их планах движение дальше в рамках их миссии — популяризация украинской культуры всему миру.

 
 
 
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Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах усiм свiтом.

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Решение группы было поддержано поклонниками.

— Молодцы! Правильное решение!

— Достойно!

— Это победа, молодцы!

— Вы достойные украинцы и все у вас будет хорошо! Удачи и успехов!

— Правильное решение! Не позволяйте политикам вас использовать!

Конечно, были и те, кто взорвался резкой критикой, но врядли они были из стана поклонников коллектива:

— Я думаю, что в Еврокомиссии кровь бы пошла из ушей от такого исполнения. Вы еще не доросли до того уровня чтобы представить Украину на столь масштабном конкурсе, — написал один из фоловверов на украинском языке.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в национальном отборе изначально победила певица Maruv. Вопросы от организаторов возникли из-за планируемых гастролей участницы конкурса в России. После длительных переговоров, готовая в целом от них отказаться, Maruv все же отказалась подписывать контракт с НОТУ, заявив, что она «не бита на политической арене» и не будет в Европе играть в эти игры. Следом за ней отказались и, занявшие второе место, Freedom-jazz Girls Band. После чего НОТУ решила обратиться к обладателю третьего места группе Kazka.

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