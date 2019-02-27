Популярная украинская группа Kazka, занявшая третье место в национальном отборе на «Евровидение — 2019», отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) вслед за еще двумя финалистами.

— Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НСТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение, — написал коллектив в своем обращении к поклонникам на странице в Instagram.

Музыканты подчеркнули, что готовы еще раз попробовать свои силы в следующем году. В их планах движение дальше в рамках их миссии — популяризация украинской культуры всему миру.

Решение группы было поддержано поклонниками.

— Молодцы! Правильное решение!

— Достойно!

— Это победа, молодцы!

— Вы достойные украинцы и все у вас будет хорошо! Удачи и успехов!

— Правильное решение! Не позволяйте политикам вас использовать!

Конечно, были и те, кто взорвался резкой критикой, но врядли они были из стана поклонников коллектива:

— Я думаю, что в Еврокомиссии кровь бы пошла из ушей от такого исполнения. Вы еще не доросли до того уровня чтобы представить Украину на столь масштабном конкурсе, — написал один из фоловверов на украинском языке.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в национальном отборе изначально победила певица Maruv. Вопросы от организаторов возникли из-за планируемых гастролей участницы конкурса в России. После длительных переговоров, готовая в целом от них отказаться, Maruv все же отказалась подписывать контракт с НОТУ, заявив, что она «не бита на политической арене» и не будет в Европе играть в эти игры. Следом за ней отказались и, занявшие второе место, Freedom-jazz Girls Band. После чего НОТУ решила обратиться к обладателю третьего места группе Kazka.