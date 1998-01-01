Опубликован список погибших в страшном пожаре в Кемеровской области

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Пожар, возникший ранним утром в одноэтажном частном доме, унес жизни восьми человек.

Фото, видео: Пятый канал, (с)mchsmedia.ru

Кемеровские следователи выясняют причины трагедии в Мариинске. В среду, 27 феврая, в частном здании заживо сгорели восемь человек, трое из них — дети. Пожар возник рано утром и быстро охватил одноэтажный дом. Возбуждено уголовное дело.

— В момент прибытия пожарных подразделений происходило горение внутри квартиры, полностью горела крыша дома и веранда, негативными факторами развития пожара стало позднее обнаружение сообщений о возгорании.

По предварительной информации, причиной пожара могла стать обычная печка. Около дома хранились дрова.

Личности погибших установлены — 24-летняя Елена с двумя дочерьми, одной из которых был всего год. Алексей — 34 года, Виталий — 29 лет, Надежда — 69 лет, а также 24-летняя Анастасия и восьмилетняя Валерия. Сообщает «Полит-Экспресс».

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места трагедии.

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