Полицейские Австрии и ФРГ провели антидопинговый рейд, есть задержанные

Полицейские из Австрии и ФРГ совместными усилиями провели рейд в Зефельде, где с 19 февраля по 3 марта проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Правоохранители подозревали некоторых участников в нарушении антидопинговых правил, об операции в своем Twitter сообщил журналист канала АРД Хайо Зеппельт.

BREAKING NEWS. ARD-Dopingredaktion: Doping-Razzia in Seefeld des österreichischen Bundeskriminalamts. Verdacht auf Doping am Rande der Nordischen WM. Zeitgleich polizeiche Maßnahmen an verschiedenen Orten. Womöglich auch Beteiligung von Personen aus Deutschland