Российский школьник спас жизнь пассажиру самолета

, 18:47 20

Ученик московской школы оказал комплекс реанимационных мероприятий мужчине, потерявшему сознание.

Фото: ТАСС

Ученик 10 медицинского класса московской школы № 1573 Богдан Рудик спас жизнь пассажиру самолета. Школьник вместе с родителями возвращался из Сочи в Москву, когда мужчина на борту лайнера почувствовал себя плохо.

Командир воздушного судна обратился за помощью к пассажирам в поисках медика. Врачей на рейсе не оказалось, и парень, будучи учащимся профильного класса, бросился на помощь. Вместе с бортпроводниками Богдан Рудик оказывал пассажиру комплекс реанимационных мероприятий вплоть до совершения лайнером экстренной посадки в Воронеже, где больного передали бригаде скорой помощи.

Instagram @rudik274

Директор школы Александр Антипов позднее написал на своей странице в Facebook, что у пассажира диагностировали инфаркт.

— Богдана поздравили с первой спасенной жизнью, если бы не его действия, пассажир не долетел бы до реанимации… Врачи предположили инфаркт, позднее этот диагноз подтвердился. Мы гордимся таким учеником! — написал директор школы № 1573.

Ранее Пятый канал сообщал, что Александр Розенбаум «откачал» женщину в самолете. Известный российский певец, много лет назад получивший профессию врача-реаниматолога, вынужден был вернуться на давно покинутую стезю. На борту самолета, летевшем из Москвы в Симферополь одна из пассажирок внезапно потеряла сознание. Бортпроводник объявил по громкой связи, что срочно требуется врач. Очевидцем ЧП на борту лайнера стал крымский журналист. Он и рассказал об увиденном в соцсетях.

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