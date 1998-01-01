Шестилетний сын борется с морщинами Юлии Барановской

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Телеведущая рассказала об отношениях с младшим сыном — шестилетним Арсением Аршавиным.

Фото: Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская рассказала об отношениях со своим младшим сыном. По словам знаменитости, шестилетний Арсений Аршавин всегда хотел иметь домашнее животное, в особенности какое-нибудь пресмыкающееся, сообщают Дни.ру.

Мальчик даже предлагал телеведущей завести дома змею, на что Юлия ответила твердым отказом. Но, настойчивый Арсений на этом не успокоился.

— Где-то в живом уголке увидел улиток. И что бы Вы думали? Через пару дней они появились у нас дома! Я была в ужасе, а сын объяснил: мол, они помогут избавиться от морщин. Как-то услышал, что в Корее слизь улиток используют для борьбы с косметологическими проблемами, и взялся мне помочь… — рассказала Юлия Барановская.

Младший сын телеведущей достаточно серьезно относится к своим питомцам. Арсений изучает специальную литературу о моллюсках и уже знает про них достаточно много. По словам Юлии Барановской, это говорит об основательности ее сына.

Ранее Пятый канал сообщал, что сын Аршавина Арсений решил пойти по стопам Путина. Наследник экс-футболиста рассматривает несколько вариантов реализации своего потенциала в будущем.

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