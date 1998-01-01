Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по улучшению жизни россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля.

Правительство в срок до 25 марта должно обеспечить внесение изменений в законы с тем, чтобы с 1 июля 2019 года поднять до 10 тысяч рублей размер ежемесячных выплат на детей-инвалидов, предоставить право семьям с тремя и более детьми на погашение 450 тысяч рублей из их ипотечного кредита, а семьям с двумя и более детьми субсидировать процентную ставку до уровня 6% годовых на весь срок действия этих кредитов.

До 1 июля 2019 года Кабмин должен будет обеспечить изменения в закон, чтобы сократить налоги на имущество физических лиц в отношении жилых домов — на величину кадастровой стоимости семи квадратных метров или в отношении квартир — на величину кадастровой стоимости пяти квадратных метров для налогоплательщиков, имеющих трех и более детей, в расчете на каждого ребенка. Кроме того, для семей с тремя и более детьми налоговая база на земельный участок должна быть уменьшена на величину кадастровой стоимости шести соток.

В тот же срок правительство должно провести поправки в законодательство, чтобы земельный налог не рос более чем на 10% в год, а также чтобы предоставить право застройщикам уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму расходов, понесенных в связи со строительством объектов социальной инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освобождение операций по передаче таких объектов от обложения налогом на добавленную стоимость. Также до 1 июля правительство должно обеспечить нормативную базу для обнуления ставки по налогу на прибыль для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек.

До 1 декабря 2019 года Владимир Путин потребовал от правительства законодательно обеспечить изменение с 1 января 2020 года размера среднего дохода семьи, дающего право на получение детского пособия, с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума, а также отмену возрастного ограничения в 50 лет при осуществлении единовременных компенсационных выплат медработникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты. Кроме того, Кабмину необходимо будет установить правовые основания для запуска с 2020 года программы «Земский учитель», предусматривающей «подъемные» в 1 миллион рублей учителю, прибывшему на работу на село. В тот же срок правительству поручено обеспечить изменения в законах, чтобы утвердить стандарты модели «Бережливая поликлиника».

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин поручил принять меры для снижения ипотечной ставки до 8% и ниже.