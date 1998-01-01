«Большая глупость»: Экс-продюсер Ани Лорак об отказе Киева от «Евровидения»

Бывший продюсер украинской певицы Ани Лорак Сергей Перман назвал большой человеческой глупостью отказ Киева отправить на международный песенный конкурс «Евровидение» своего представителя.
— То, что произошло сейчас у нас в Киеве, это большая человеческая глупость тех, кто отвечает за процесс отбора участников «Евровидения», поэтому я бы не искал здесь двойного или тройного смысла происходящего, — рассказал он в интервью Пятому каналу.
Он подчеркнул, что имеет в виду прежде всего тех людей, которые подняли политическую тему на конкурсе.
— Это члены жюри и ведущие — они эту тему очень педалировали, например, «чей Крым», «кто твои мама и папа». А дальше уже националистические силы подхватили эту тему и довели до конца, — уверен продюсер.
Перман считает, что жюри следовало изначально озвучить условия для участников, а также прописать требования в контракте, а не переделывать их на ходу.
Он также отметил, что считает правильным бойкот украинских исполнителей, отказавшихся представлять страну на конкурсе.
Ситуацию с «Евровидением» на Украине прокомментировал и композитор, продюсер Виктор Дробыш.
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Впрочем, на самой Украине граждане не стремятся активно обсуждать причины произошедшего, передает ФАН. Возможно, люди устали от бесконечных предвыборных соцопросов, а может быть из-за страха стать объектом травли националистов, которые готовы уничтожить любого инакомыслящего.
Но не испугался напомнить о себе неугомонный Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки.
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Вместе с тем, организаторы «Евровидения» надеются на участие Украины в 2020 году.
Как сообщал Пятый канал, Киев отказался от участия в конкурсе в мае в Израиле после безрезультатных попыток выдвинуть кандидатуру из участников национального отбора.