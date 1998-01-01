«Большая глупость»: Экс-продюсер Ани Лорак об отказе Киева от «Евровидения»

, 0:15 Эксклюзивное интервью 37

По мнению Сергея Пермана, исполнители поступили правильно, объявив бойкот организаторам национального отбора.

Фото, видео: ТАСС, Пятый канал

Бывший продюсер украинской певицы Ани Лорак Сергей Перман назвал большой человеческой глупостью отказ Киева отправить на международный песенный конкурс «Евровидение» своего представителя.

— То, что произошло сейчас у нас в Киеве, это большая человеческая глупость тех, кто отвечает за процесс отбора участников «Евровидения», поэтому я бы не искал здесь двойного или тройного смысла происходящего, — рассказал он в интервью Пятому каналу.

Он подчеркнул, что имеет в виду прежде всего тех людей, которые подняли политическую тему на конкурсе.

— Это члены жюри и ведущие — они эту тему очень педалировали, например, «чей Крым», «кто твои мама и папа». А дальше уже националистические силы подхватили эту тему и довели до конца, — уверен продюсер.

Перман считает, что жюри следовало изначально озвучить условия для участников, а также прописать требования в контракте, а не переделывать их на ходу.

Он также отметил, что считает правильным бойкот украинских исполнителей, отказавшихся представлять страну на конкурсе.

Ситуацию с «Евровидением» на Украине прокомментировал и композитор, продюсер Виктор Дробыш.

— Мне кажется, что руководство Украины заигралось. Даже в Германии в 1930-е годы было легче. Я очень рад, что у нас в стране до этого не дошло, никогда никто нам не ставил никакие палки в колеса и не запрещал никуда ехать, — приводит высказывание Дробыша RT.

Впрочем, на самой Украине граждане не стремятся активно обсуждать причины произошедшего, передает ФАН. Возможно, люди устали от бесконечных предвыборных соцопросов, а может быть из-за страха стать объектом травли националистов, которые готовы уничтожить любого инакомыслящего.

Но не испугался напомнить о себе неугомонный Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки.

— Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать! — приводит телеканал «360» слова певца, который представлял Украину на Евровидении в 2007 году и занял второе место.

Вместе с тем, организаторы «Евровидения» надеются на участие Украины в 2020 году.

Как сообщал Пятый канал, Киев отказался от участия в конкурсе в мае в Израиле после безрезультатных попыток выдвинуть кандидатуру из участников национального отбора.

Всего от поездки ехать на конкурс друг за другом отказались четыре исполнителя, лидировавших в национальном отборе. Все началось с певицы Maruv, к которой возникли вопросы от организаторов из-за планируемых гастролей участницы конкурса в России.

После длительных переговоров, готовая в целом от них отказаться, Maruv все же решила не подписывать контракт с НОТУ, заявив, что она «не бита на политической арене» и не будет в Европе играть в эти игры.

Следом за ней отказались и занявшие второе место Freedom-jazz Girls Band. После чего НОТУ решила обратиться к обладателю третьего места — группе Kazka, но и она из солидарности отвергла предложение. Четвертым музыкальным «революционером» стал коллектив Brunettes Shoot Blondes.

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