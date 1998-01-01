Видео: Сразу два взрыва прогремели в жилых домах в России

Ожоги 20% тела получил мужчина в результате взрыва бытового газа в жилом доме в деревне Михейково Ярцевского района Смоленской области. Инцидент произошел около 23 часов в среду, 27 февраля.

В результате взрыва из квартиры в двухэтажном кирпичном доме вылетели стекла, обрушились стены. Чудом никто не погиб. Что стало причиной ЧП пока неизвестно.

Позже еще один взрыв прогремел в Таганроге Ростовской области. На этот раз никто не пострадал. По предварительным данным, виновник происшествия решил проучить свою сожительницу и поджег емкость с керосином, которая вспыхнула. В момент инцидент в квартире находились две несовершеннолетние девочки, они не пострадали.

Фото, видео: ВКонтакте @pvtgn

По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что была вырвана входная железная дверь, а также оконная бетонная перемычка, которая рухнула на припаркованную рядом с жилым домом иномарку.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что чудовищный взрыв тепловоза произошел на ж/д вокзале в Каире.