Алексей Панин собрался на «Евровидение» как украинский участник

Актер Алексей Панин нашел подходящего участника «Евровидения-2019» от Украины. На международный конкурс артист предложил послать себя.

Выступать от имени Украины Панин собрался не один — в партнерши он пригласил певицу Ирину Билык. Когда-то Алексей принимал участие в съемках ее клипа, и даже исполнял в ролике небольшой речитативный фрагмент. К посту актер прикрепил фрагмент этого видео — видимо, песню, на которую оно было снято, он хотел бы использовать как конкурсную.

— На «Евровидение» надо ехать мне и Ирине Билык. Одной дружной, интернациональной командой. Россия и Украина вместе. И не ***** никому мозги, — написал Панин.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019». Четыре коллектива подряд отказались выступать на музыкальном конкурсе, не пожелав соглашаться с неадекватными условиями НОТУ.