Алексей Панин собрался на «Евровидение» как украинский участник

, 23:22 Видео 31

О том, кто же должен ехать на международный конкурс, Панин написал в социальных сетях.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @alexeypanin777

Тема:
Алексей Панин 32

Актер Алексей Панин нашел подходящего участника «Евровидения-2019» от Украины. На международный конкурс артист предложил послать себя.

Выступать от имени Украины Панин собрался не один — в партнерши он пригласил певицу Ирину Билык. Когда-то Алексей принимал участие в съемках ее клипа, и даже исполнял в ролике небольшой речитативный фрагмент. К посту актер прикрепил фрагмент этого видео — видимо, песню, на которую оно было снято, он хотел бы использовать как конкурсную.

— На «Евровидение» надо ехать мне и Ирине Билык. Одной дружной, интернациональной командой. Россия и Украина вместе. И не ***** никому мозги, — написал Панин.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019». Четыре коллектива подряд отказались выступать на музыкальном конкурсе, не пожелав соглашаться с неадекватными условиями НОТУ.

Тема:
Алексей Панин 32
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