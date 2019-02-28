Певец Александр Маршал почти ослеп

, 14:54 Видео 64

Известный российский исполнитель вынужден пользоваться очками с очень сильными диоптриями.

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей

Певец Александр Маршал нуждается в срочной операции. Лауреат премии «Шансон года» стремительно теряет зрение. По словам врачей, если не провести оперативное вмешательство, певец может ослепнуть совсем. Об этом сообщает Утро.ру.

Как рассказывает сам артист, причина прогрессирующей слепоты, скорее всего кроется в том, что его в его глаза последние 40 лет светят концертные фонари. А в молодости, во время выступлений в группе «Аракс» он несколько раз «ловил» глазами лазерный луч, использовавшийся для сценического оформления.

Проблемы со зрением у Александра начались 10 лет назад, но тогда он не решился на операцию — по признанию артиста, «потому что видел еще более-менее нормально, да и технологии были не такие, как сейчас: тогда все только начиналось».

Теперь Маршал вынужден пользоваться очками с очень сильными диоптриями, и времени на операцию нет — очень плотный гастрольный график.

Артист надеется, что сможет выкроить время на лечение в ближайшее время.

Ранее Пятый канал рассказывал, как звезда группы «Ранетки» ослепла на один глаз.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

14:54
Певец Александр Маршал почти ослеп
14:45
Шокирующие фото: два человека погибли в Коломне при крушении самолета
14:40
Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите. Как так вышло?
14:31
Видео: бекстейдж со съемок программы о юбилее Пугачевой попал в сеть
14:15
И так пройдет: Российский корабль протаранил мост в Корее — видео
14:00
«За культуру мы почешем»: Шнуров ответил недовольным его новой должностью
13:50
Охранники магазина избили депутата, заступившегося за молодого парня
13:41
Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в пельменях
13:34
Ольга Бузова осталась без букета невесты на свадьбе Доминика Джокера
13:28
Видео: трейлер новых «Людей Икс» с Софи Тернер появился в сети
13:18
Правоохранители пришли с обыском в петербургский Дом офицеров
13:09
Минкультуры: Шедевры живописи в ведущих музеях РФ должным образом не защищены
12:53
На Луну! — НАСА намерена привлечь воюющую Украину к мирным исследованиям космоса
12:47
Видео: В Киеве люди вышли на улицы с требованием отставки Порошенко
12:40
Видео: под Челябинском проверяют детсад, в котором чуть не задохнулась девочка
12:34
Трамп подчеркнул опасность конфликта между Индией и Пакистаном
12:28
Российский криминальный авторитет задержан в аэропорту Минска
12:20
Путин поручил выяснить, почему не исполнены постановления по туризму
12:15
Завораживающий танец живота Любови Толкалиной покорил сеть — видео
12:10
Уникальная выставка сирийских трофеев продолжает свой путь по России — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама