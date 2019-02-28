Певец Александр Маршал почти ослеп

Певец Александр Маршал нуждается в срочной операции. Лауреат премии «Шансон года» стремительно теряет зрение. По словам врачей, если не провести оперативное вмешательство, певец может ослепнуть совсем. Об этом сообщает Утро.ру.

Как рассказывает сам артист, причина прогрессирующей слепоты, скорее всего кроется в том, что его в его глаза последние 40 лет светят концертные фонари. А в молодости, во время выступлений в группе «Аракс» он несколько раз «ловил» глазами лазерный луч, использовавшийся для сценического оформления.

Проблемы со зрением у Александра начались 10 лет назад, но тогда он не решился на операцию — по признанию артиста, «потому что видел еще более-менее нормально, да и технологии были не такие, как сейчас: тогда все только начиналось».

Теперь Маршал вынужден пользоваться очками с очень сильными диоптриями, и времени на операцию нет — очень плотный гастрольный график.

Артист надеется, что сможет выкроить время на лечение в ближайшее время.

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