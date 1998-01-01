Фетисов о Башарове: «Этот поступок унижает мужчину»

В конце прошлого года, 27 декабря, в отношениях супругов Башаровых началась темная полоса. Артист избил свою жену, сломав ей нос. Женщине пришлось оказывать медицинскую помощь в больнице.

По поводу этой ситуации журналисты задали вопрос Вячеславу и Ладе Фетисовым, которые 26 февраля взяли приз на церемонии «Пара года». Звездным супругам, которые в этом году отметят тридцатилетие совместной жизни, подобная ситуация кажется дикостью.

— Этот поступок унижает мужчину, — сообщил Вячеслав Фетисов изданию Дни.ру. — Женщину никогда нельзя не только бить, но даже повышать голос. Женщин — сестер, матерей, дочерей — надо беречь, потому что они априори слабее нас.

Однако Вячеслав Александрович все-таки признал, что и в их семье тоже происходят непонимания и скандалы. Но решаются домашние конфликты совсем иначе. Например, Фетисов, иногда после ссоры просто уходит ночевать в другую комнату. Но чтобы кто-то кого-то обижал или уходил из дома, такого не бывает.

Помимо жемчужной свадьбы, Лада Фетисова отмечает в этом году свое 60-летие.

— Я попросила мужа побыть в этот день вдвоем, сбежать от всех, а друзей — человек 15 — мы позже соберем.

Ранее Пятый канал сообщал о протесте российских зрителей против Марата Башарова.