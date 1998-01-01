«Умение растоптать себя»: Татьяна Васильева дала пять советов для актеров

Народная артистка РФ Татьяна Васильева празднует 28 февраля свое 72-летие: даже в такие годы она продолжает заниматься спортом и играть в театре. В интервью сайту Teleprogramma.pro Васильева дала пять советов, которые позволят актеру достичь небывалых высот в профессии.

Главное напутствие актрисы — уметь ждать. По ее словам, часто после первого успеха молодые актеры впадают в эйфорию и быстро растрачивают свой талант. Этого надо избегать.

— Главное — уметь ждать, когда до тебя дойдет очередь, не бросаться, не кидаться никому в ноги, и не щадить себя, не растрачивать себя туда, куда не надо. Эта профессия очень мстительная, — сказала актриса.

Васильева добавила, что актер должен уметь работать над собой с огромным усилием, буквально «растоптать себя» и сделать нового человека.

Второй совет — никогда не забрасывать спорт и не «запускать» себя. По мнению Васильевой актер не может быть тяжелым и больным: лично ей было бы неловко на сцене, будь она в плохой форме.

Третий совет краток: не делать себе поблажек.

— Я привыкла делать усилия над собой, нечеловеческие и всегда завершаю эти усилия. Я не сокращаю, не делаю себе скидок и поблажек, я не спрашиваю себя, могу или нет, — рассказывает актриса.

Наконец, по мнению Васильевой, на сцене стоит проводить даже дни рождения, и не отказываться от подарков, сделанных «от души».

Ранее Пятый канал рассказывал, как фото Васильевой из спортзала вызвало фурор в сети.