Фото: Эмили Ратаковски голой грудью рекламирует свою коллекцию купальников

Модель Эмили Ратаковски прибегла к необычному рекламному ходу по продвижению на рынок линии своих купальников — она решила фотографироваться без них, а точнее, топлес.

Девушка разместила снимки предметов из новой коллекции Inamorata Woman, что в переводе в итальянского означает «возлюбленная», «любовница», в Instagram. Она написала, что очень долго ждала воплощения своих дизайнерских задумок.

На одной из фотографий она позирует в синем бикини, прикрывая обнаженную грудь руками.

— Мой новый любимый синий, — подписала она, демонстрируя идеальные пропорции своего тела.

Ратаковски на радость более чем 20 миллионов своих подписчиков регулярно публикует откровенные снимки.

Instagram @emrata

Как рассказывал Пятый канал, модель разместила в Instagram фото оголенной груди, которую только слегка прикрыла руками, произведя настоящий фурор как среди мужчин — поклонников ее красоты, так и женщин, часто выискивающих изъяны в чужой внешности.