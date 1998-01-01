Фото: Эмили Ратаковски голой грудью рекламирует свою коллекцию купальников

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Модель теперь позирует топлес, чтобы «раскрутить» свой бренд.

Фото, видео: Instagram @emrata

Модель Эмили Ратаковски прибегла к необычному рекламному ходу по продвижению на рынок линии своих купальников — она решила фотографироваться без них, а точнее, топлес.

Девушка разместила снимки предметов из новой коллекции Inamorata Woman, что в переводе в итальянского означает «возлюбленная», «любовница», в Instagram. Она написала, что очень долго ждала воплощения своих дизайнерских задумок.

На одной из фотографий она позирует в синем бикини, прикрывая обнаженную грудь руками.

— Мой новый любимый синий, — подписала она, демонстрируя идеальные пропорции своего тела.

Ратаковски на радость более чем 20 миллионов своих подписчиков регулярно публикует откровенные снимки.

Instagram @emrata

Как рассказывал Пятый канал, модель разместила в Instagram фото оголенной груди, которую только слегка прикрыла руками, произведя настоящий фурор как среди мужчин — поклонников ее красоты, так и женщин, часто выискивающих изъяны в чужой внешности.

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