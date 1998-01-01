Видео: Некоторые лесные пожары в Приморье — рукотворные

, 5:57 Эфирная новость 25

На Дальнем Востоке сохраняется особый пожароопасный режим.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Благодаря снимкам из космоса удалось выявить девять крупных очагов возгорания на Дальнем Востоке. Они вокруг Хабаровска, Владивостока и прибрежных поселков, что наводит на подозрение, что кое-где пожары — рукотворные. Одной искры достаточно. В Приморье — аномально теплая и бесснежная зима. Климатическая норма превышена на десять градусов.

Такие пейзажи — редкая для зимы картина, но только не в Приморье. Край горит. Десятки новых очагов вспыхивают ежедневно. В основном это сельскохозяйственные палы, но огонь добрался и до тайги. К этому дню уже 77 тысяч гектаров превратились в пепел — еще 300 в огне.

Пока пожарным удается сдержать стихию. От огня пострадало только одно село. Все произошло мгновенно: пламя с сухой травы перекинулось на постройки со скоростью ветра, и уже через несколько минут полыхали несколько подворий.

Минувшей ночью огонь вплотную подошел к Транссибу. Возгорание на огромной территории тушили несколько часов. Местные жители не остались в стороне пришли на помощь пожарным — за железнодорожными путями дачный поселок.

Специалисты из космоса следят за тепловыми аномалиями. Там, где бушует огонь, температура поднимается на сотни градусов. Каждая точка на карте — очаг возгорания. Часто они вспыхивают там, где нет дорог, куда добраться можно только по воздуху. С начала года сотрудники авиалесоохраны больше тысячи раз поднимались по тревоге.

— Я здесь один на полтора километра. Вот такой у меня инструментарий. Этим инструментом я тушу. Она дует — я тушу. Бегаю задыхаюсь, но тушу, — говорит пожарный Алексей Маркин.

За сутки лесной пожар может пройти огромные расстояния — десятки, а если ветер сильный, то и сотни километров. После себя пламя оставляет вот такую выжженную черную пустыню, а в воздухе запах гари. Здесь огонь прошел несколько часов назад, но до сих пор тяжело дышать.

Открытый огонь большим городам региона сегодня не угрожает, а вот удушливый смог уже накрыл Владивосток. В воздухе повисла белесая пелена и пахнет костром. Такая же ситуация и в Хабаровске. Но там гарь пришла из соседнего Китая — фермеры тоже жгут траву, а ветер гонит дым. Из-за этого находиться долго на улице просто опасно.

— В виду отсутствия ветра у нас задерживаются воздушные массы, содержащие дым. Сейчас у нас 98 термоточек к выходным прогнозируем увеличение, поэтому наращиваем силы и средства, — рассказывает директор ГКУ ПК по пожарной безопасности, ГОЧС Юрий Журавель.

По словам синоптиков, переломить ситуацию мог бы всего один ливень. Но дождей в регионе в ближайшие дни не предвидится.

— Это очень теплая погода и соответствует она середине, даже второй половине марта. Вот такая погода сохраниться до конца недели, а может и до конца зимы, — сообщает пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Особый пожароопасный режим объявлен уже в девяти районах. Жителям строжайше запрещено разводить костры и поджигать траву. Если ситуация не изменится, вводить такие ограничения придется на всей территории Приморья.

С начала февраля пожароопасный сезон открыт в 20 муниципалитетах. С 15 марта его объявят еще в десяти.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Русская река затопила город в Калифорнии.

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