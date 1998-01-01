Небензя о резолюции США по Венесуэле: Кульминация спектакля двойных стандартов

Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, в которой предлагалось провести новые президентские выборы в Венесуэле.
Из 15 членов СБ ООН инициированный Вашингтоном документ поддержали девять государств, против высказались Россия, Китай и Южно-Африканская Республика. Еще три страны воздержались.
В проекте резолюции США предлагалось провести новые выборы президента Венесуэлы под международным наблюдением.
Как отметил постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя, если такой документ принять, то это стало бы первым в истории случаем снятия легитимного президента.
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Как рассказывал Пятый канал, глава МИД Сергей Лавров заявил, что США фактически втягивают Венесуэлу в гражданскую войну.