Небензя о резолюции США по Венесуэле: Кульминация спектакля двойных стандартов

Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по американскому проекту резолюции, в которой предлагалось провести новые президентские выборы в Венесуэле.

Из 15 членов СБ ООН инициированный Вашингтоном документ поддержали девять государств, против высказались Россия, Китай и Южно-Африканская Республика. Еще три страны воздержались.

В проекте резолюции США предлагалось провести новые выборы президента Венесуэлы под международным наблюдением.

Как отметил постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя, если такой документ принять, то это стало бы первым в истории случаем снятия легитимного президента.

— Мы всерьез опасаемся того, что сегодняшнее заседание может быть использовано как этап по подготовке реальной, а не гуманитарной интервенции, как предлог для внешнего вмешательства по причине якобы неспособности Совета Безопасности урегулировать ситуацию в Венесуэле , — заявил он.

— Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле , — добавил Небензя.

Как рассказывал Пятый канал, глава МИД Сергей Лавров заявил, что США фактически втягивают Венесуэлу в гражданскую войну.