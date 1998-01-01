Видео: Небензя обвинил Запад в «убийстве» российской резолюции по Венесуэле

Совет безопасности ООН становится угрозой миру из-за действий США. Об этом заявил постпред России, комментируя итоги голосования по резолюциям, направленных на решении конфликта в Венесуэле. По мнению Василия Небензи, американский проект был написан только для того, чтобы придать легитимность свержению законного президента Николаса Мадуро. А слова о заботе о народе Венесуэлы — не больше чем прикрытие этого юридического театра абсурда, в котором участвуют дипломаты Совбеза ООН.

— Если бы резолюция была принята, это был бы первый случай в истории, когда совет безопасности снял бы с должности одного и назначил другого президента суверенной страны. Это что мировая демократия в действии? Я даже не говорю о политической составляющей. Это даже не вопрос, — сказал Василий Небензя.

Небензя также обвинил Запад в «убийстве» российской резолюции по Венесуэле и сжигании мостов для диалога в этой стране. По мнению нашего постпреда, «это было сделано преднамеренно», чтобы разрушить единство Совета.

В четверг, 28 февраля, Совбез ООН обсудил два кардинально противоположных проекта резолюции: российский и американский. Если Москва призывает к мирному урегулированию кризиса на основе диалога, то Вашингтон настаивает на смене режима и проведении в Венесуэле выборов. В итоге, российская резолюция не набрала необходимого количества голосов, а на американскую — постпреды нашей страны и Китая наложили вето.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Вашингтона, в которой предлагалось провести в Боливарианской республике новые президентские выборы.