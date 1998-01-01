Видео: Небензя обвинил Запад в «убийстве» российской резолюции по Венесуэле

, 7:37 Эфирная новость 64

Ни один из двух проектов резолюции по ситуации в Венесуэле, представленных Россией и США, не получил необходимой поддержки членов Совета безопасности ООН.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Совет безопасности ООН становится угрозой миру из-за действий США. Об этом заявил постпред России, комментируя итоги голосования по резолюциям, направленных на решении конфликта в Венесуэле. По мнению Василия Небензи, американский проект был написан только для того, чтобы придать легитимность свержению законного президента Николаса Мадуро. А слова о заботе о народе Венесуэлы — не больше чем прикрытие этого юридического театра абсурда, в котором участвуют дипломаты Совбеза ООН.

— Если бы резолюция была принята, это был бы первый случай в истории, когда совет безопасности снял бы с должности одного и назначил другого президента суверенной страны. Это что мировая демократия в действии? Я даже не говорю о политической составляющей. Это даже не вопрос, — сказал Василий Небензя.

Небензя также обвинил Запад в «убийстве» российской резолюции по Венесуэле и сжигании мостов для диалога в этой стране. По мнению нашего постпреда, «это было сделано преднамеренно», чтобы разрушить единство Совета.

В четверг, 28 февраля, Совбез ООН обсудил два кардинально противоположных проекта резолюции: российский и американский. Если Москва призывает к мирному урегулированию кризиса на основе диалога, то Вашингтон настаивает на смене режима и проведении в Венесуэле выборов. В итоге, российская резолюция не набрала необходимого количества голосов, а на американскую — постпреды нашей страны и Китая наложили вето.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Вашингтона, в которой предлагалось провести в Боливарианской республике новые президентские выборы.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

8:11
Новые правила маркировки сигарет вступили в России
8:03
Какая погода ждет россиян в марте
7:56
На территории Приморского края с начала года зафиксировано 136 лесных пожаров
7:44
Исторический ликбез по-киевски: Россия и Белоруссия произошли от Украины
7:43
Видео: В центре Петербурга из-под асфальта забил мощный фонтан кипятка
7:37
Видео: Небензя обвинил Запад в «убийстве» российской резолюции по Венесуэле
7:33
Поезда перестали ходить на участке салатовой ветки московского метро
7:30
Видео: Пакистан передаст Индии захваченного летчика
7:23
Разметка, пассажирские перевозки, торговля: Основные нововведения с 1 марта
7:16
Лайфхак для мужчин на 8 марта: как красиво упаковать подарок
7:09
Бефстроганов: классический рецепт с секретом от шеф-повара Рустама Тангирова
7:02
1 марта — День кошек в России
7:01
1 марта — День эксперта-криминалиста МВД России
7:01
Ани Лорак не попала на показ дочери: «Где моя мама?»
6:48
Видео: В Москве задержали виновника ДТП, в котором погиб сотрудник ДПС
6:35
Дочь Ирины Слуцкой затравили на тренировке по фигурному катанию
6:14
Откройте, ЛенГаз! По квартирам в Петербурге ходит новая банда мошенников
5:57
Видео: Некоторые лесные пожары в Приморье — рукотворные
5:33
Первый день весны: Добрые приметы и предостережения
5:12
11 раз комом: В ХМАО безуспешно пытаются испечь гигантский блин для книги рекордов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама