Видео: Катафалк не пустили к моргу, чтобы забрать гроб с покойником

Автомобиль ритуальной службы не смог подъехать к Шебекинской центральной районной больницы, из-за чего гроб с покойником пришлось нести до шлагбаума. Путь длинною в несколько десятков метров занял полторы минуты.

На кадрах, появившихся в Telegram-канале «Белгород № 1», трое мужчин идут со своей ношей по скользкой дороге. Автор ролика сообщает, что их не пускают на территорию больницы по распоряжению главного врача.

В медицинском учреждении уже отреагировали на этот инцидент и пообещали провести внутреннюю проверку. Администрация ЦРБ заявляет, что запрета на въезд транспорта ритуальных служб не было.

Ранее Пятый канал рассказывал, как жительница Самары оставила гроб с телом умершего мужа возле администрации города.