Почти 100 учащихся стали фигурантами уголовных дел об экстремизме в 2018 году

Почти 100 учащихся школ и вузов стали фигурантами уголовных дел об экстремизме в 2018 году. Об этом во время подведения итогов работы Следственного комитета РФ за прошлый год сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

— Среди выявленных экстремистов — это 894 человека, 99 учащихся школ, вузов и, главным образом, это молодежь — 282 человека , — сказал Бастрыкин.

Как подчеркнул председатель СК РФ, в дальнейшем следователи должны принять эффективные меры по борьбе с экстремизмом среди молодежи. Особенное внимание специалистам следует обратить на интернет, а именно — на закрытые группы и чаты в соцсетях. По данным ведомства, именно через эти каналы ведется «вербовка» детей, подростков и в целом молодежи.

Ранее Пятый канал сообщал, что Александр Бастрыкин «пожурил» журналистов за невнимательность в то время, как он приводил важные статистические цифры за 2018 год.