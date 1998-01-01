«Качественный сдвиг!» Алексей Пушков доволен борьбой с коррупцией в России

, 20:01 Видео 19

Член Совета Федерации прокомментировал отчет председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина об итогах работы ведомства в 2018 году.

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Пятый канал

Борьба с коррупцией в России проходит на качественном уровне. Об этом в беседе с журналистами заявил Член Совета Федерации Алексей Пушков.

Комментируя отчет главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина об итогах работы ведомства в 2018 году, он отметил что сегодня в антикоррупционной борьбе наблюдается качественный сдвиг.

— На мой взгляд, качественный сдвиг. Сейчас мы расстаемся с беспредельной коррупцией, которая нам досталась в «наследство» от прошлого, когда совсем ничего не боялись и ни с чем не считались, — сказал Пушков.

Свою точку зрению член Совета Федерации аргументировал фактами возбуждения уголовных дел за взяточничество против целого ряда следователей, судей и прокуроров. Эта тенденция, по мнению Алексея Пушкова, говорит о том, что за нарушение законодательства отвечают все независимо от статуса.

Ранее Пятый канал сообщал об отчете Бастрыкина, в рамках которого он распорядился усилить борьбу с экстремистскими организациями.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

20:31
Вот блин! В Росконтроле рассказали о худшей и лучшей блинной начинке
20:15
Скончался поставщик «ножек Буша» Михаил Любович
20:11
Видео: боец Александр Емельяненко обматерил инспектора ДПС
20:05
Туктамышева показала, как исполняет триксели на тренировке
20:01
«Качественный сдвиг!» Алексей Пушков доволен борьбой с коррупцией в России
19:52
Политик и «экстрасенс»: Климкин предрек страшное будущее России
19:44
Как защитить смартфон от прослушки — советы специалистов
19:44
Студент Бауманки выпал из окна в Москве
19:37
День кошек в России: любимцы знаменитостей
19:30
Звезда группы «Арабески» нашла узбекских родственников, которых искала много лет
19:22
ТОП музыкальных новинок февраля — послушайте прямо сейчас
19:17
Российские туристы застряли в Дели из-за конфликта между Индией и Пакистаном
19:14
«Нафтогаз» заявил о победе по иску об утерянных активах в Крыму против России
19:10
Обновленный УАЗ «Хантер» поступил в продажу
19:02
«Не понимаю финальную цель» — Запашный об обвинении в мошенничестве
18:50
Видео: девочка вылетела через лобовое стекло при столкновении двух автобусов
18:41
Россия и США договорились о взаимном снижении стоимости виз
18:34
Скончалась участница «Битвы экстрасенсов» Симона Бородина
18:31
Сценарист «Робоцыпа» подарил Мэрил Стрип внука. Актриса стала бабушкой впервые
18:24
Фото: «ИПэшник» попытался свалить задачи своей фирмы на мастеров с YоuDo

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Долгожданная премьера на Пятом канале! 3 марта в эфир выходит остросюжетный многосерийный фильм «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Премьера не за горами: на Пятом канале выходит сериал «Стражи Отчизны»

Пятый канал готовит премьеру — захватывающий многосерийный фильм о работе секретного подразделения «спящих агентов».

5-tv.ru

Реклама