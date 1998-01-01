«Качественный сдвиг!» Алексей Пушков доволен борьбой с коррупцией в России

Борьба с коррупцией в России проходит на качественном уровне. Об этом в беседе с журналистами заявил Член Совета Федерации Алексей Пушков.

Комментируя отчет главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина об итогах работы ведомства в 2018 году, он отметил что сегодня в антикоррупционной борьбе наблюдается качественный сдвиг.

— На мой взгляд, качественный сдвиг. Сейчас мы расстаемся с беспредельной коррупцией, которая нам досталась в «наследство» от прошлого, когда совсем ничего не боялись и ни с чем не считались, — сказал Пушков.

Свою точку зрению член Совета Федерации аргументировал фактами возбуждения уголовных дел за взяточничество против целого ряда следователей, судей и прокуроров. Эта тенденция, по мнению Алексея Пушкова, говорит о том, что за нарушение законодательства отвечают все независимо от статуса.

Ранее Пятый канал сообщал об отчете Бастрыкина, в рамках которого он распорядился усилить борьбу с экстремистскими организациями.