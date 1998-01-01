Дрессировщик Эдгард Запашный ответил на обвинения в умышленном банкротстве своих гастролей. В мошенничестве генерального директора Большого московского цирка обвинило «Творческое объединение цирковых коллективов».

По мнению артиста, поведение обвиняющей стороны вызывает некоторые вопросы. Эдгард обращает внимание на то, что организация ограничивается громкими заявлениями.

— Почему они не идут с ними в прокуратуру? Почему идут только в прессу? Я не понимаю финальную цель этих заявлений, — цитирует дрессировщика издание URA.RU.

Запашный убежден: немногочисленный состав объединения попросту нашел для себя легкий и незатратный способ создания рекламы. В организации, как утверждает артист, состоит «от силы пять человек», а ее руководитель уже много лет известна общественности только как автор обвинений в адрес государственного цирка.

— Возглавляющая эту организацию Виктория Ваганова уже более десяти лет занимается только тем, что обвиняет по различным поводам руководство Росгосцирка. Женщина просто пиарится, мне ее жаль, — резюмирует Запашный.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Эдгард Запашный негативно прокомментировал инициативу о запрете посещения цирка детям.