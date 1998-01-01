«Нафтогаз» заявил о победе по иску об утерянных активах в Крыму против России

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев в пятницу, 1 марта, заявил, что компания смогла выиграть иск против России в гаагском арбитраже по делу о взыскании ущерба из-за потери активов в Крыму и на черноморском шельфе, сообщает РИА Новости.
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Стоимость убытков, по мнению украинской стороны, составляет пять миллиардов долларов. При этом, окончательная цифра должна стать предметом нового слушания. По словам Коболева, «Нафтогаз» планирует получить решение суда о сумме компенсации в конце 2019 — начале 2020 годов.
Глава компании предполагает, что «Газпром» будет обжаловать решение, но, по его мнению, для этого нет никаких оснований.
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Ранее Пятый канал сообщал, что «Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» на 200 миллионов долларов. В украинской компании объяснили это ростом процентов.