«Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» на 200 миллионов долларов

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В украинской компании объяснили это ростом процентов.

Фото, видео: РИА Новости, Пятый канал

Долг российского «Газпрома» перед украинским «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража вырос почти на 200 миллионов долларов. Как заявил исполнительный директор киевского концерна Юрий Витренко, увеличение 2,56 миллиарда долларов существовавшего долга по транзитному делу обусловлено ростом процентов, пишет «ПолитЭксперт».

В конце февраля «Нафтогаз» приступил к процессу взыскания активов «Газпрома» в Люксембурге. Аналогичные процессы, как отметили в украинской компании, могут быть запущены и в других странах.

Как рассказывал Пятый канал, в «Нафтогазе» продолжают считать, что российская компания должна компенсировать убытки, которые они понесли из-за неподписания нового контракта на транзит, который истекает после 2019 года. Почему «Газпром» что-то должен украинской корпорации за контракт, который не был заключен, детально объяснить никто не может. Однако судебный иск к российским коллегам «Нафтогаз» подал на 11 миллиардов долларов, а в ходе судебных тяжб еще и увеличил сумму, посчитав, что компанию «обидели» на 12,8 миллиардов долларов.

Нескромные аппетиты Украины Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил лишь частично, обязав «Газпром» выплатить более 2,5 миллиарда долларов. В «Нафтогазе» отметили, что уже «получили газ» на указанную сумму.

При этом, украинская компания заявляла, что готова снизить исковые требования к «Газпрому» в случае, если российский газовый гигант пойдет на продление контракта на транзит голубого топлива через территорию Незалежной после 2019 года.

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