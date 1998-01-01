Кемеровская область получит более 80 новых пианино для музыкальных школ

Детские школы искусств Кемеровской области получат 82 новеньких пианино российского производства. Сертификаты на музыкальные инструменты вручила в пятницу, 1 марта, региону от имени главы Минпромторга Дениса Мантурова и министра культуры Владимира Мединского вице-премьер России Ольга Голодец. Церемония состоялась в рамках проходящего в Новокузнецке в эти дни женского форума. Пианино будут переданы музыкальным школам Кузбасса.

Ранее Пятый канал рассказывал, что участник легендарной группы «Секрет», актер и музыкант Максим Леонидов открыл школу искусств в Санкт-Петербурге. Она так и называется «Мастерская Максима Леонидова».