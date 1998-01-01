Россия отказалась признавать решение суда Гааги по иску «Нафтогаза»

Россия не будет признавать частичное решении Гаагского арбитража о взыскании восьми миллиардов долларов по иску «Нафтогаза» из-за потери крымских активов, пишет URA.RU.

В Минюсте РФ отметили, что российская сторона не участвовала в судебном разбирательстве, поскольку суд Гааги не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска украинской компании. В ведомстве добавили, что российские юристы предпримут все меры для защиты своих интересов.

1 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил о победе в Гаагском суде по иску о взыскании ущерба из-за потери активов компании в Крыму.