Глава Warner Bros. сознательно разрушил киновселенную DC

Американский концерн Warner Bros. столкнулся с трудностями в экранизации комиксов DC. Гендиректор Кевин Цудзихара признал, что в вымышленной вселенной супергерои не взаимодействуют друг с другом, как было задумано пять лет назад.

— Как вы наверное заметили, мы стали уделять больше внимания индивидуальным историям отдельных персонажей. Это вовсе не означает, что в какой-то момент мы не вернемся к более связанной киновселенной. Но в данный момент самая правильная стратегия для нас это та, которой мы придерживаемся, — приводит его слова Los Angeles Times.

Глава киностудии подчеркнул, что такие персонажи как Бэтмен и Супермен уходят на второй план.

— Конечно, все мы хотим, чтобы эти двое оказались в нужном месте в нужное время. Мы хотим впечатляющих фильмов о Бэтмене и Супермене. Но именно «Аквамен» стал для нас прекрасным примером того, что мы можем сделать, — сказал он.

Сообщается, что в ближайшие годы Warner Bros. выпусти такие фильмы, как «Шазам!», «Чудо-женщина 1984» и «Хищные птицы».

Ранее Пятый канал рассказывал, почему в DC отказались от сотрудничества с Беном Аффлеком.